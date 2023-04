Eltern in Düsseldorf in Sorge Mann soll Schüler angesprochen haben

Auch Schulleiter Stephan Proksch bestätigt den Vorfall, versucht aber auch, ein wenig zu beschwichtigen: „Es ist nichts passiert, kein Kind wurde verletzt.“ Es sei wohl so gewesen, dass mehrere Schüler aus einem jüngeren Jahrgang auf dem Schulweg in der Nähe der Gesamtschule von einem fremden Mann angesprochen worden seien. Diese hätten erst etwa eine Stunde später eine Lehrkraft darüber informiert. Daraufhin habe er, so Proksch, sowohl die Polizei als auch die anderen Schulen des Stadtteils informiert. „Und in unserer Schule haben wir das zum Anlass genommen, unsere Schüler noch einmal darüber zu informieren, dass es in Garath die Notinseln gibt, an die sich Kinder wenden können, wenn es sowohl Vorfälle wie diese gibt, aber auch, wenn es um einen verloren gegangenen Haustürschlüssel geht“, sagt Proksch. Die Gesamtschule gehört auch zu diesem Netzwerk. Er ist zudem froh darüber, dass es in der Gesamtschule das Projekt „soziales Lernen“ gibt, das den Kindern Selbstvertrauen und ihnen dadurch die Möglichkeit gibt, auf solche Situationen so zu reagieren, dass sie sich nicht in Gefahr bringen.