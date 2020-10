Friedrichstadt und Stadtmitte : Erneut Hotels in Düsseldorf überfallen

Düsseldorf Die Raubserie auf Hotels in Düsseldorf reißt nicht ab. Nachdem unbekannte Täter am späten Donnerstagabend mit ihrem ersten Raubversuch gescheitert waren, erbeuteten sie am frühen Freitagmorgen Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nachdem unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bereits drei Hotels in Düsseldorf überfallen hatten, schlugen sie jetzt gleich zweimal in einer Nacht zu.

Am Donnerstag um 23.10 Uhr kam es an der Luisenstraße in Friedrichstadt zunächst zu einem Raubversuch: Ein unbekannter Täter bedrohte den Rezeptionisten eines Hotels mit einem Küchenmesser und forderte Geld. Ein mutmaßlicher Komplize wartete währenddessen im Eingangsbereich. Es kam zum Gerangel zwischen dem Täter und dem Angestellten des Hotels, woraufhin der Mann mit seinem Begleiter ohne Beute flüchtete.

Wenige Stunden später, am frühen Freitagmorgen um 1.06 Uhr, betrat ein Täter dann ein weiteres Hotel an der Worringer Straße. Dort gab er an, ein Zimmer mieten zu wollen. Plötzlich bedrohte er den Hotelangestellten mit einem Messer und erbeutete so Bargeld.

Der Täter, der das Hotel betrat, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt und ist dunkelhäutig. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann eine schwarze Jacke, eine Jeans und schwarze Schuhe. Er hat kurze, schwarze Haare und trug einen Mund-Nasenschutz sowie ein Küchenmesser bei sich.

Die zweite Person soll auch etwa 20 Jahre alt gewesen sein und hatte ebenfalls eine dunkle Hautfarbe. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Eventuelle Zusammenhänge zu den vergangenen Taten werden von den Düsseldorfer Ermittlern derzeit geprüft (>>>am Montag, >>>am Donnerstag sowie >>>am Dienstag). Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

(csr)