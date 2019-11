Flughafen Düsseldorf : Zoll findet vergammelte Kuhhaut mit Madenbefall

Düsseldorf Zöllner am Flughafen in Düsseldorf haben einen recht ekeligen Fund gemacht: Bei einer Reisenden entdeckten sie im Koffer sieben Kilogramm Kuhhaut - gammelig und übersät mit Maden.

Beim Öffnen des Gepäcks stießen sie dann auf zwei Plastiktüten, in denen sich die sieben Kilogramm Haut befanden. „Die Kuhhaut war vergammelt, roch äußerst unangenehm und war übersät mit Maden“, so Pflanz.

Die Zöllner am Flughafen erlebten es täglich, dass Reisende versuchen würden, verbotenerweise Fleisch aus Drittländern nach Deutschland einzuführen. „Doch ganze sieben Kilo vergammelte Haut ist auch für uns eine Premiere gewesen“, sagte der Sprecher.

Die Haut wurde umgehend sichergestellt. Auf Nachfragen, was die Frau mit der Haut anzustellen gedenke, gab sie an, dass es sich um eine Delikatesse handele und gerne von ihr und ihrer Familie gegessen werde, da sie ja auch so schön weich sei.