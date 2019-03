Flughafen Düsseldorf: Zöllner finden 79 Kilogramm Wasserpfeifentabak und 7000 Zigaretten

Düsseldorf Stolze 79 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie 7000 Zigaretten haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen im Gepäck eines 33-Jährigen entdeckt. Der Mann wollte die Tabakwaren aus der Türkei nach Deutschland schmuggeln.

Schon beim ersten Blick in sein Gepäck stellten die Beamten fest, dass sich in den zwei Koffern, einem Rucksack und einer Laptoptasche nichts außer Tabak und Zigaretten befanden. Am Ende kamen die Beamten auf 79 Pakete mit jeweils einem Kilogramm Tabak und 35 Stangen Zigaretten. Platz für Kleidung oder eine Zahnbürste war in den Koffern keiner mehr.