Nach Abschiebung Verurteilter Totschläger nach 17 Jahren bei Einreise festgenommen

Auf dem Weg nach Doha in Katar war am Sonntagnachmittag ein Mann, den die Staatsanwaltschaft Bochum im Oktober des vergangenen Jahres wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Demnach wurde der 31-Jährige im Dezember 2022 rechtskräftig verurteilt. Doch auch der in Recklinghausen lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro beglich.