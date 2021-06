Flughafen Düsseldorf : Von Palma de Mallorca direkt in die Zelle

Von Palma de Mallorca direkt in die Zelle

Eine Reisende geht in das Abflugterminal im Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Einen richtigen Riecher haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bewiesen, als sie einen aus Mallorca einreisenden Mann zur Kontrolle baten. Er stellte sich als mutmaßlicher Drogenhändler heraus - und ergriff die Flucht.

Beamte der Bundespolizei entdeckten bei einer stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges aus Palma de Mallorca am Mittwochabend einen 29-Jährigen, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Polizisten und versuchte zu fliehen.

Das Amtsgericht Wuppertal hatte gegen den Mann Untersuchungshaft angeordnet, da er dringend verdächtigt wird, mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Demnach soll der Mann aus Velbert in 46 Fällen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Ihm wird vorgeworfen sich im Zeitraum von April bis Oktober 2017 eine Einnahmequelle durch den Verkauf von Marihuana, Haschisch und Kokain verschafft zu haben.

„Die Gepäckabwicklung dauert fast so lange wie der Flug“

Probleme am Düsseldorfer Flughafen

Probleme am Düsseldorfer Flughafen : „Die Gepäckabwicklung dauert fast so lange wie der Flug“

Kontrolle am Flughafen Düsseldorf

Kontrolle am Flughafen Düsseldorf : Ein Gesuchter, zwei Haftbefehle, 60 Tage Haft

„Es kommt Leben in die Terminals“

„Es kommt Leben in die Terminals“ : Flughafen Köln-Bonn freut sich über Mallorca-Boom

Kontrolle am Flughafen Düsseldorf

Kontrolle am Flughafen Düsseldorf : Statt Hurghada 1092 Tage Knast

Nach seiner Festnahme sollte der Festgenommene am Donnerstag bei dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Am Donnerstagmorgen stellte die Bundespolizei bei einer weiteren stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges aus Wien eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hatte den 48-Jährigen zur Vollstreckung der Reststrafe von 1011 Tagen ausgeschrieben, da sich der Mann trotze einer Ladung zum Strafantritt bisher nicht gestellt hat.

Das Landgericht Mönchengladbach hatte ihn im Juli 2003 wegen schweren Raubs in zwei Fällen und versuchten Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sech Monaten verurteilt. Einen Teil seiner Strafe hatte der Mann bereits abgesessen. Nach seiner Festnahme wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt verbracht.