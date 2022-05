Flughafen Düsseldorf​: Vier Festnahmen und 7000 Euro Strafe​

Düsseldorf Vier mit Haftbefehlen gesuchte Personen konnte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen festnehmen. Insgesamt wurden Strafzahlungen in Höhe von mehr als 7000 Euro fällig.

Vier zur Fahndung ausgeschriebene Reisende konnte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende am Düsseldorfer Flughafen festnehmen. Insgesamt mehr als 7000 Euro Strafe wurden dabei eingezogen.

Bei der ersten Person am Samstagmorgen handelte es sich um einen Mann, der aus Varna in Bulgarien einreiste. Während der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde. Diese hatte im April einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann erlassen. Der in Dortmund wohnhafte Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro abwenden und seine Heimreise fortsetzen.