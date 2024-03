Flughafen Düsseldorf Nach verbotener Einreise 674 Tage ins Gefängnis

Am Freitagmorgen wurde zunächst ein 55-jähriger Reisender kontrolliert, der mit einem Flug aus dem spanischen Alicante in Lohausen gelandet war. Bei ihm stellten die Beamten fest, dass der er im Februar 2023 durch die Staatsanwaltschaft Aachen wegen gefährlicher Körperverletzung per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Im Dezember 2019 war er rechtskräftig verurteilt worden. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro konnte der in den Niederlanden lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.