Flughafen Düsseldorf : Tausende Produktfälschungen sichergestellt

In diesen Kartons kamen die Waren aus der Türkei.

Düsseldorf Der Zoll am Frachtzentrum des Düsseldorfer Flughafens hat bei der Kontrolle einer Warensendung aus der Türkei kistenweise Produktfälschungen entdeckt. Tausende Gegenstände werden jetzt vernichtet.

Die Kontrollen am Flughafen fanden bereits am 10. Oktober 2019 statt. Die Waren kamen aus der Türkei und waren über Düsseldorf auf dem Weg nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik.