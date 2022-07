Am Flughafen Düsseldorf : Seit neun Jahren gesuchter Mann festgenommen

Am Flughafen Düsseldorf

Wartende Passagiere am Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Einen bereits seit neun Jahren gesuchten Mann konnte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen aufgreifen. Der Mann war mit einem Flieger aus Beirut gekommen.

Bereits seit neun Jahren wurde der Mann gesucht, den Bundespolizisten am Sonntag bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Beirut im Libanon am Düsseldorfer Flughafen festnehmen konnten. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte im Jahr 2003 einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 53-Jährigen erlassen.

Demnach soll der Mann im Jahr 2002 als Mitglied einer Bande mit Kokain in nicht geringer Menge gehandelt haben. Nach der Tat ist er dann untergetaucht. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verhaftete an die Justizbehörden überstellt.

Einen Tag zuvor nahm die Bundespolizei einen Mann bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul in der Türkei fest. Gegen den 62-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Aachen im Februar 2020 einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen.

Der Mann wurde im Mai 2019 rechtskräftig zu 60 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 60 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe von 3000 Euro vor Ort nicht abwenden und wurde daher an die Justizbehörden übergeben.