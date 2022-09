Am Düsseldorfer Flughafen : Schleimspur führt Zoll zu geschmuggelten Riesenschnecken

Düsseldorf 93 Riesenschnecken haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen in einer Sendung aus Nigeria entdeckt. Eine ausgebüxte Schnecke hatte eine verdächtige Schleimspur hinterlassen.

Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen hat in einer Sendung aus Nigeria 93 Riesenschnecken entdeckt. Die Lieferung kam am 7. September am Airport an, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Auf der Ladefläche des Gepäckwagens sahen die Zöllner einen Gegenstand, den sie zuerst für ein Spielzeug hielten, heißt es. Es handelte sich aber um eine etwa 20 Zentimeter große Riesenschnecke.