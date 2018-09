Flughafen Düsseldorf: Rechenfehler bringt Mann drei Jahre ins Gefängnis

Bei Einreise am Flughafen Düsseldorf

Passkontrolle am Flughafen. (Archiv) Foto: Armin Weigel

Düsseldorf Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen Mann bei der Einreise aus der Türkei festgenommen, dem vor fast 20 Jahren ein Einreiseverbot auferlegt wurde. Wäre er ein paar Tage später angekommen, hätte er ohne Probleme durch die Kontrollen gehen können, jetzt muss er drei Jahre hinter Gitter.

Die Einreise des 59-Jährigen aus der Türkei endete in der Justizvollzugsanstalt, weil er sich verrechnet hatte. Der türkische Staatsangehörige wurde in den 1990er-Jahren vom Landgericht Karlsruhe wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Handeln von Betäubungsmitteln zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.