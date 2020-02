Flughafen Düsseldorf : Zöllner erwischen am Valentinstag Potenzmittel-Schmuggler

Zöllner erwischen am Valentinstag Potenzmittel-Schmuggler

Düsseldorf Mit 116 Einheiten eines Potenzmittels haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen einen 69 Jahre alten Mann erwischt.

Der Mann wurde bei einer Kontrolle am vergangenen Freitag - dem Valentinstag - mit dem oral einzunehmenden Potenzmittel in den Geschmacksrichtungen Ananas, Orange und Banane erwischt, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Er wollte die Tütchen von Thailand nach Deutschland schmuggeln.