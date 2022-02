Flughafen Düsseldorf : Mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen

Blick in das Terminal im Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter, mutmaßlicher Sexualstraftäter konnte am Flughafen Düsseldorf von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden.

Einen international gesuchten, mutmaßlichen Sexualstraftäter konnten Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf festnehmen. Die Beamten kontrollierte am Donnerstagmittag einen Mann, der sich zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir in der Türkei vorstellte.