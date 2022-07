Flughafen Düsseldorf​: Mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen​

Düsseldorf Drei mit Haftbefehlen gesuchte Männer sind am Düsseldorfer Flughafen von der Bundespolizei festgenommen worden. Nach einem von ihnen wurde gleich doppelt gefahndet. Er wurde direkt ins Gefängnis gebracht.

Der zweite Haftbefehl, von Dezember 2019, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. In diesem Fall wurde der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1300 Euro verurteilt. Der in Russland lebende Mann wurde an die Justizbehörden übergeben.