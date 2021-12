Flughafen Düsseldorf : Reisender wollte mit Koffer voller Waffen nach Thailand fliegen

Düsseldorf Wurfsterne, ein Kurzschwert, diverse Messer, ein Pfeilabschussgerät samt Pfeilen und noch einige Waffen mehr - damit wollte ein Mann vom Düsseldorfer Flughafen aus nach Thailand fliegen. Polizeilich gesucht wurde er auch noch.

Einen Mann mit einem Koffer voller Waffen haben Beamte der Bundespolizei am 3. Dezember am Düsseldorfer Flughafen erwischt. In seinem Koffer befanden sich insgesamt 19 verbotene Gegenstände.