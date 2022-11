Flughafen Düsseldorf : Gesuchter Sexualstraftäter bei Ausreisekontrolle erwischt

Ein Sicherheitskontrolle am Düsseldorer Flufghafen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein gesuchter Sexualstraftäter, der sich auch an Kindern vergangen hat, wollte vom Düsseldorfer Flughafen nach London fliegen. Sein Vorhaben endete an der Ausreisekontrolle. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Ein 71-jähriger Mann wurde am Flughafen vor seinem Flug nach London kontrolliert. Dabei stellten die Beamten der Bundespolizei am Dienstag fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.