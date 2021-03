Flughafen Düsseldorf : Gefängnis statt Mallorca

Düsseldorf Beinahe hätte die Frau ihren Flieger am Düsseldorfer Flughafen nach Mallorca bestiegen. Doch Beamten der Bundespolizei fiel ein ausstehender Haftbefehl auf. Und so wurde aus der Playa de Palma die JVA im Rheinland.

Ihr wird vorgeworfen in den Jahren 2010 bis 2012 bei einem Verein in München tätig gewesen zu sein und dort Einkünfte erzielt, jedoch keine Steuererklärung eingereicht haben soll. In sieben Fällen soll die Gesuchte Steuern in Höhe von knapp 53.400 Euro unterschlagen haben.