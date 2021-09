Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf : Dreifach gesuchter Mann vor Ausreise festgenommen

Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf. (Archiv) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein mit gleich drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ins Netz gegangen. Er wollte ein Flugzeug in Richtung Mailand besteigen. Zwei weitere gesuchte Männer wurden bei Kontrollen von Flügen aus der und in die Türkei festgenommen.

Beamte der Bundespolizei haben einen 43-jährigen Mann festgenommen, der gleich mit drei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben war. Entdeckt wurde er bei der stichprobenartigen Kontrolle eines Fluges nach Mailand.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte gegen den Mann drei Haftbefehle erlassen. Der erste wurde bereits im Januar 2019 wegen Diebstahls verhängt. Da hatte der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 825 Euro zu begleichen. Der zweite Haftbefehl wurde ebenfalls im Januar 2019 erlassen, diesmal wegen Betruges in fünf Fällen. Demnach wurde der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Der dritte Haftbefehl wurde im August 2019 wegen des Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen ausgestellt. Hier wurde gegen den Mann eine Geldstrafe von 750 Euro angeordnet.

Die Gesamtersatzfreiheitsstrafen in Höhe von 210 Tagen konnte der Dortmunder jedoch abwenden, indem er die Gesamtstrafe in Höhe von 2775 Euro vor Ort bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf beglich. Im Anschluss konnte er seinen Flug nach Italien antreten.

Bereits am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen Mann, der sich auf der Heimreise aus Istanbul befand. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte knapp drei Wochen zuvor einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann aus Gladbeck erlassen. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 2021 eine Person mit anderen Beteiligten körperlich misshandelt zu haben. Nach seiner Festnahme wurde der Beschuldigte den Justizbehörden übergeben.

Am Sonntagmorgen wurde während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya in der Türkei ein Mann aufgegriffen, der von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen der Erschleichung von Leistungen gesucht wurde. Da der 28-Jährige flüchtig war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen konnte er jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 800 Euro beglich. Seine Reise in die Türkei konnte er danach antreten.

(csr)