Bundespolizei in Düsseldorf : Verkehrsrowdy am Flughafen festgenommen

Terminal am Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Gleich drei mit Haftbefehlen gesuchte Personen sind am Wochenende am Flughafen Düsseldorf gelandet. Die Bundespolizei konnte sie bei der Einreisekontrolle identifizieren und festnehmen. Darunter war auch ein in Köln gesuchter Verkehrssünder.

So endete die Reise eines 30-Jährigen wegen eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls am Düsseldorfer Flughafen. Der Mann wurde bei der Einreisekontrolle aus Las Palmas entdeckt.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hatte den Mann zur Festnahme wegen besonderen schweren Diebstahls ausgeschrieben. Er war trotz einer Ladung der Gerichtsverhandlung im Mai 2013 unentschuldigt ferngeblieben. Nach der Festnahme wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei demselben Flug aus Spanien wurde eine 23-jährige Reisende kontrolliert, die ebenfalls mit einem Untersuchungshaftbefehl, in diesem Fall vom Amtsgericht Nürnberg-Fürth, gesucht wurde. Die Frau wurde wegen Diebstahls festgenommen und in die JVA eingeliefert.

Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Mailand wurde ein 26-Jähriger aufgegriffen, der von der Staatsanwaltschaft Köln zur Fahndung ausgeschrieben war. Ihm wird fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeworfen.

Das Amtsgericht Köln hatte den Mann bereits im Juni 2019 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis für 42 Monate angeordnet. Des Weiteren hatte das Landgericht Köln den in der Domstadt lebenden Mann im Februar 2019 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen zu acht Monaten Gefängnis rechtskräftig verurteilt, sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis für 36 Monate angeordnet.

Da der Mann sich bisher der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Der 26-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

