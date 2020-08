Flughafen Düsseldorf : 1696 Tage Gefängnis wegen zu früher Einreise

Reisende am Flughafen Düsseldorf. (Archiv) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Wieder einmal hat sich ein verurteilter Straftäter offenbar verrechnet. Bis Dezember 2020 hätte er nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Jetzt wurde er am Flughafen Düsseldorf festgenommen, als er in die Türkei fliegen wollte.

Am Montagmorgen wurde der 48-jährige Mann bei der Ausreisekontrolle für einen Flug in die Türkei erwischt. Gegen den Gesuchten besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Totschlags.

Im Januar 2001 wurde von der Vollstreckung der Reststrafe von 1696 Tagen abgesehen, der Mann dafür in seine Heimat abgeschoben.

Als er nun am Montag am Flughafen Düsseldorf ausreisen wollte, stellte die Bundespolizei fest, dass er aufgrund der zuvor erfolgten Wiedereinreise in das Bundesgebiet diese Reststrafe noch zu verbüßen hat. Eine Löschung der Fahndungsnotierung wäre im Dezember 2020 erfolgt.