Kontrollen am Flughafen Düsseldorf : Wegen zu früher Einreise 1654 Tage in Haft

Informationsmonitore mit Abflugzeiten am Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Verurteilte ausländische Bürger können für die Dauer ihrer Haftstrafe in ihre Heimat abgeschoben werden. Sollten sie in der Zeit wieder nach Deutschland einreisen, kommen sie sofort in Haft. Das ist jetzt einem Mann aus der Türkei passiert, der nun für 1654 Tage ins Gefängnis muss.

Am Freitagabend wurde der 38-Jährige bei der Einreisekontrolle aus der Türkei erwischt. Gegen den Gesuchten besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Führen einer Schusswaffe.

Im Juli 2015 wurde der türkische Staatsangehörige rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Im März 2019 wurde von der Vollstreckung der Reststrafe von 1654 Tagen abgesehen, der Mann dafür in die Türkei abgeschoben.

Als er am Freitag am Flughafen Düsseldorf einreisen wollte, stellte die Bundespolizei fest, dass er bei der Wiedereinreise in das Bundesgebiet diese Reststrafe noch zu verbüßen hat. Der Mann wurde nach seiner Festnahme ins Gefängnis gebracht.

Einen vergleichbaren Fall hatte es im September 2018 am Flughafen Düsseldorf gegeben. Damals hat die Bundespolizei einen Mann bei der Einreise aus der Türkei festgenommen, dem vor fast 20 Jahren ein Einreiseverbot auferlegt wurde. Ihm war ein folgenschwerer Rechenfehler unterlaufen. Wäre er ein paar Tage später angekommen, hätte er ohne Probleme durch die Kontrollen gehen können, so musste er für drei Jahre hinter Gitter.

Des Weiteren wurde ein Mann bei der Ausreise in die Türkei von der Bundespolizei am Freitagnachmittag kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht wurde.

Der 43-Jährige wurde im August 2019 zu einer Gesamtgeldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt, außerdem wurde seine Fahrerlaubnis für neun Monate gesperrt. Der Mann konnte eine Freiheitsstrafe verhindern, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro bei der Bundespolizei beglich. Anschließend konnte er seinen Flug nach Ankara antreten.

(csr)