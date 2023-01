Am Flughafen Düsseldorf Zoll stellt 10.000 gefälschte Produkte sicher

Demnach wird dem Mann vorgeworfen, in den Jahren 2020 und 2021 in vier Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben, wobei er in einem Fall eine Schusswaffe mit sich führte. Aufgrund von Wiederholungsgefahr wurde gegen den in Minden lebenden Verdächtigen Untersuchungshaft angeordnet. Nach seiner Festnahme sollte er noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.