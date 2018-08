Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Benrath:

Zwei Polizistinnen bei Tumult in Flüchtlingsunterkunft leicht verletzt

Einsatz in Düsseldorf

In der Flüchtlingsunterkunft ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hier ein Foto vom Bau der Anlage im Jahr 2015. Foto: Günter von Ameln

Düsseldorf Am Freitagnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft und Beamten der Düsseldorfer Polizei gekommen. Dabei setzte die Polizei Pfefferspray ein. Zwei Beamtinnen wurden leicht verletzt.

Die Polizei war am Freitag gegen 14 Uhr vom Sicherheitsdienst der städtischen Unterbringungseinrichtung an der Benrodestraße in Düsseldorf-Benrath gerufen worden. Dort sollte ein 24 Jahre alter Bewohner des Hauses verwiesen werden. Laut Sicherheitsdienst war er daraufhin aggressiv geworden.