Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Rauch dringt aus Tiefgarage an Hammer Straße

Düsseldorf · In Düsseldorf ist es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Aus einer Tiefgarage in der Hammer Straße im Stadtteil Hamm drang Rauch.

13.04.2024 , 16:43 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr Düsseldorf (Symbolbild). Foto: Christoph Schroeter

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem mit Atemschutzwagen. Ein Augenzeuge berichtete, dass eine große Anzahl von Feuerwehr-Lkw, Rettungswagen und Notarztautos über die Bilker Allee in Richtung Hafen zu sehen gewesen sei. Die Feuerwehr wurde laut Aussage eines Polizeisprechers um 16.24 Uhr alarmiert. Wie der Sprecher weiter mitteilte, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Demnach war Öl auf einen noch heißen Krümmer eines Fahrzeugs gelangt. Dies hatte zu der Rauchentwicklung geführt. Nachdem die Tiefgarage durch die Rettungskräfte durchlüftet worden war, wurde der Einsatz beendet.

(felt)