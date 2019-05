Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Schulgebäude wegen Chlorgasleck geräumt

Düsseldorf An der LVR-Schule am Volksgarten in Düsseldorf hat es zur Mittagszeit einen Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Gebäude musste wegen eines Chlorgaslecks geräumt werden. Verletzt wurde niemand. An der Schule werden körperlich behinderte Kinder unterrichtet.

Laut Feuerwehr ging der Notruf gegen 11.30 Uhr ein. Der hausinterne Chlorgas-Alarm hatte ausgelöst. Man habe eine große Zahl an Rettungskräften geschickt.

Die Belastung mit Gas stellte sich jedoch als eher gering heraus. Offenbar gab es eine Leckage an einer Gasflasche, die schnell abgedichtet werden konnte. Ein Gebäudeteil wurde trotzdem zur Sicherheit geräumt.

Auf die LVR-Schule am Volksgarten gehen etwas über 200 Schüler der Klassen 1 bis 10, die besonderen körperlichen oder motorischen Förderbedarf haben. Sie werden dort Unterrichtet und bekommen auch Therapie- und Pflegeangebote.