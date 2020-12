Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Gasaustritt in Altenbegegnungsstätte in Bilk

Düsseldorf Gasgeruch wurde am Donnerstagvormittag in einem Gebäude in Düsseldorf-Bilk festgestellt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere Personen wurden medizinisch untersucht.

Besucher und Mitarbeiter einer Altenbegegnungsstätte an der Aachener Straße stellten am Donnerstagvormittag Gasgeruch in dem Gebäude fest. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

13 Personen, die sich in dem Gebäude befanden, wurden in Sicherheit gebracht. „Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, es gab aber keine Verletzten“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Das Gebäude sei dann mit Messgeräten geprüft worden, im Keller habe man dann eine erhöhte Gaskonzentration feststellen können. Die Ursache für den Gasaustritt konnte der Sprecher noch nicht nennen. Das Gebäude wurde im Anschluss mit Lüftern vom Gas befreit.

Während des Einsatzes am Vormittag kam der Bahnverkehr auf der Aachener Straße in dem Bereich zum Erliegen. Der Feuerwehreinsatz dauerte auch gegen 13 Uhr noch an, die Bahnen könnten aber wieder fahren, sagte der Sprecher.

