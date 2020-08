Feuerwehreinsätze : Sturmtief „Kirsten“ sorgt für Schäden in Düsseldorf

Sturmtief „Kirsten“ sorgt für Schäden in Düsseldorf

Umgestürzte Heizpilze an den Kasematten am Rheinufer. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Das Sturmtief „Kirsten“ ist am Mittwoch auch über Düsseldorf hinweg gezogen. In Himmelgeist stürzte ein Baum auf ein geparktes ein Auto. Größere Schäden waren bis zu Nachmittag nicht bekannt.

Ein Feuerwehrsprecher sagte am Nachmittag gegen 16 Uhr, man habe bislang erst wenige Einsätze gehabt. „Das waren überwiegend abgebrochene Äste oder herabgefallene Dachziegel.“ Größere Schäden seien bislang nicht kaum zu verzeichnen.

Lediglich in Himmelgeist ist ein ganzer Baum umgestürzt. In der Straße Am Mickeler Busch fiel der Baum auf einen dort geparkten Audi. Dabei wurde der Wagen beschädigt. Der Baum musste durch die Einsatzkräfte mit Motorsägen zerkleinert und abtransportiert werden. Während des Einsatzes waren die Straße und der Gehweg gesperrt.