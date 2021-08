Feuerwehreinsätze in Düsseldorf : Gartenlaube und Metallhütte brennen lichterloh

Düsseldorf Zu zwei größeren Bränden musste die Feuerwehr Düsseldorf am Montagabend und Dienstagmorgen ausrücken. Eine Gartenlaube in Lierenfeld und eine Hütte in Kaiserswerth standen in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Düsseldorf ist zwischen Montagabend und der frühen Dienstagmorgen zu zwei größeren Bränden ausgerückt. In Lierenfeld brannte eine Gartenlaube, in Kaiserswerth eine Metallhütte im Bereich der Stadtbahnstrecke.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer brennenden Gartenlaube auf der Schlesischen Straße in Lierenfeld gerufen. Eine circa 70 Quadratmeter große Gartenlaube brannte lichterloh. Eine davorstehende Hecke brannte ebenfalls.

Um die brennende Gartenlaube zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte erst die Hecke löschen und sich dann den Weg zur Gartenlaube mit einer Kettensäge freischneiden. Als der Weg zur Gartenlaube frei war, konnte die brennende Gartenlaube von einem Atemschutztrupp gelöscht werden. Parallel dazu wurden benachbarte Wohnhäuser auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert. Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht. Zur Ermittlung der Brandursachene wurde die Kriminalpolizei angefordert.

Über die Notrufnummer meldeten Passanten am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein im Bereich der Stadtbahnstrecke in Kaiserswerth. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren, mussten diese sich erst mal einen Weg zum abgelegenen Brandort bahnen. Dort brannte eine drei mal vier Meter große Metallhütte bereit lichterloh.

Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, sodass das Feuer bereits zehn Minuten später gelöscht war. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute den Unterstand auf Glutnester und löschten die letzten glimmenden Teile ab.

Nach rund einer Stunde waren die letzten Nachlöscharbeiten erledigt. Bei dem Brand kamen keine Menschen zu Schaden. Auch hier hat die Kriminalpolizei im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(csr)