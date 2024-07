Großeinsatz der Feuerwehr in Düsseldorf Gartenlauben in Flingern in Flammen

In einer Kleingartenanlage in Düsseldorf-Flingern ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. „Wir haben die Meldung über den Brand um 1.45 Uhr erhalten“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Man sei mit zwei Löschzügen und weiteren Kräften der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt.