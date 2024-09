Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Elektrogerät brennt im Landtag

Düsseldorf · In einem Büro im NRW-Landtag in Düsseldorf ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Ein Elektrogerät stand in Flammen, eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

12.09.2024 , 09:22 Uhr

Der NRW-Landtag in Düsseldorf. Foto: dpa/Oliver Berg

Ein brennendes Elektrogerät im Landtag in Düsseldorf löste am Mittwochnachmittag einen Feueralarm aus. Bevor die Einsatzkräfte dort eintrafen, hatten Mitarbeiter des Parlaments den Brand bereits gelöscht. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Anrufer meldeten der Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Büro des Landtags. Mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden zum Parlamentsgebäude im Hafen geschickt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten diese ein gelöschtes Feuer im siebten Obergeschoss des Gebäudes fest. Mitarbeiter hatten den Entstehungsbrand an einem Elektrokleingerät bereits mit eigenen Mitteln gelöscht. Die Feuerwehrleute kontrollierten den Bereich und führten Lüftungsmaßnahmen durch. Rettungssanitäter untersuchte drei Menschen. Einer von ihnen wurde vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa 45 Minuten kehrten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

(csr)