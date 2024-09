Brennender Fernseher im NRW-Landtag Feuerwehr lobt beherztes Eingreifen – Politiker verhindert Schlimmeres

Update | Düsseldorf · In einem Büro im NRW-Landtag in Düsseldorf ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Ein kleiner Fernseher stand in Flammen, eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lobt einen Politiker.

12.09.2024 , 14:31 Uhr

Dieses TV-Gerät stand im Landtag in Flammen. Foto: Landtagsblog.de

Das beherzte Eingreifen eines CDU-Abgeordneten verhinderte Schlimmeres: Im Landtag schlugen am Mittwoch Flammen aus einem alten Fernseher. Die Feuerwehr rückte mit 18 Mann an, um zu löschen. Dort hatte der Politiker zum Glück schon zum Feuerlöscher gegriffen. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Um 16.13 ging der Notruf ein, drei Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte schon im Landtag. Sie rückten mit Atemschutzgeräten auf Ebene 6a ein, dort hat die CDU-Fraktion Büros. Die Feuerwehrleute mussten nur noch lüften: „Mitarbeitende hatten sich vorbildlich verhalten und den Entstehungsbrand an einem Elektrokleingerät bereits mit eigenen Mitteln gelöscht", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der Abgeordnete im Nachbarbüro mitbekommen, was los ist und den Feuerlöscher genommen und die Feuerwehr alarmiert. „Eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes wurde durch das Eingreifen der Mitarbeitenden verhindert", so die Feuerwehr. Der Rettungsdienst untersuchte drei Menschen. Einer wurde wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Die Plenarsitzung im Landtag musste nicht unterbrochen werden, Politikern und Landtagsbeschäftigten fielen aber die Löschzüge vor dem Landtag auf. Den Fernseher nahmen die Feuerwehrleute mit. Es war ein altes Röhrengerät, das jemand eingesteckt hatte – worauf im gleichen Moment schon das Feuer begann. Der letzte größere Feuerwehreinsatz hatte im Landtag hatte größere Folgen gehabt: Im Juni 2023 hatte ein scheinbar harmloser Kabelbrand die Belüftungsrohre verrußt, die Klimaanlage war nicht mehr zu retten. Seitdem hilft sich der Landtag im Sommer mit externen Aggregaten. Am Donnerstag lief der Betrieb im Landtag wie gewohnt weiter. Um 11 Uhr schrillten im Plenarsaal alle Handys wegen des nationalen Warntags. Damit die Politiker sich nicht noch erschrecken, wenn sie aus dem Fenster gucken, gab es am Donnerstag noch eine Nachricht an alle: „Die Feuerwehr Düsseldorf hat das Haus darüber informiert, dass heute ab 11 Uhr am Rheinturm Übungen der Höhenkletterer stattfinden."

(oa/csr)