Menschen über Leitern gerettet Feuerwehr löscht großen Kellerbrand in Düsseldorf-Pempelfort

Bei einem großen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pempelfort hat die Feuerwehr am Samstagabend mehrere Menschen über Leitern retten müssen. Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Die Einsatzkräfte waren um 22.21 Uhr telefonisch alarmiert worden, weil Rauch aus dem Keller des Hauses an der Augustastraße quoll.