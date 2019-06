Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf : Brennender Chemikalienbehälter rund um die Uhr überwacht

Foto: dpa/David Young 10 Bilder Feuerwehreinsatz wegen Rauch in Unterbilker Halle.

Düsseldorf Der Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Chemikalienbehälters in Düsseldorf-Unterbilk dauert auch am Dienstag an. Die ganze Nacht über wurde die Temperatur der mittlerweile zu einer Entsorgungsfirma transportierten Substanz geprüft.

Am Dienstagvormittag habe auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes in Reisholz eine erneute Bewertung der Situation stattgefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Daran beteiligt waren die Werkfeuerwehr Henkel, Mitarbeitern der Entsorgungsfirma, ein Vertreter des Umweltamtes sowie die Feuerwehr Düsseldorf.

Dabei kam ein spezielles Messgerät zum Einsatz. „Die Temperatur ist mittlerweile unter einen kritischen Wert gefallen, sodass von der Chemikalie keine Gefahr mehr ausgeht“, so der Sprecher.

Zudem hätten die in der Nacht durchgeführten Luftmessungen im Umfeld der Halle keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung ergeben.

Eine abschließende Kontrolle des Behälters soll am Nachmittag erfolgen. „Ab diesem Zeitpunkt müsste die Reaktion zum Erliegen gekommen sein. Dann ist eine gleichbleibende Temperatur zu erwarten“, sagt der Sprecher. Die Einsatzstelle sei mittlerweile an den Entsorgungsbetrieb und die Werkfeuerwehr von Henkel übergeben worden.

Die Feuerwehr war am Montagmorgen gegen 2.10 Uhr zu einer Halle an der Martinstraße in Düsseldorf-Unterbilk gerufen worden. Ein 200 Kilogramm schwerer Behälter mit einer Chemikalie zur Grundwasserreinigung war in der Halle in Brand geraten. Mitarbeiter einer Reinigungsfirma hatten die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten die Rauchentwicklung rasch eindämmen. Dazu wurde ein trockenes Löschmittel in den Behälter gegeben. Ein komplettes Ablöschen war dort jedoch nicht möglich, da die Chemikalie mit Wasser heftig reagiert.

Daher wurde ein Transport des Behälters zu einer Entsorgungsfirma in Düsseldorf-Reisholz organisiert. Am Montag gegen 12.26 Uhr traf das Transportfahrzeug, begleitet von einem Löschzug, einem Messfahrzeug der Feuerwehr sowie der Polizei, am Zielort ein.

Dort war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort: 60 Einsatzkräfte, ein Löschzug, ein ABC-Zug, verschiedene Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppe Umweltschutz, der Technik- und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr, mehrere Führungsdienste sowie der städtische Rettungsdienst.

(csr)