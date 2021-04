Feuerwehr Düsseldorf : Brand in der Papierfabrik in Bilk

Düsseldorf In der Papierfabrik in Düsseldorf-Bilk ist am Sonntagmorgen in Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage und mehrere Sprinkler verhinderten jedoch eine mögliche Katastrophe.

Durch den heiß gelaufenen Motor einer Maschine kam es am Sonntagmorgen zu einem Brand in der Papierfabrik in Düsseldorf-Bilk. Die installierte Sprinkleranlage löschte das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr und verhinderte damit einen größeren Brand.

Über die automatische Brandmeldeanlage der Fabrik erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Alarm aus Bilk. Vor Ort war Brandrauch festzustellen, der durch den heiß gelaufenen Antrieb der Maschine verursacht wurde. Die Sprinkleranlage war durch den Brand ausgelöst worden und hatte die Flammen bereits mit Wasser gelöscht. Techniker, der Firma konnte in der Zwischenzeit die Stromzufuhr zu der über mehrere Etagen verlaufenden Produktionsstraße trennen, sodass die Feuerwehrleute den Bereich gefahrlos betreten konnten.

Der Einsatztrupp kontrollierte die Maschine auf weitere Glutnester, musste aber nicht mehr tätig werden, da die Flammen bereits komplett erloschen waren.

Vier Mitarbeitende des Betriebes hatten sich in dem betreffenden Gebäude während des Ausbruchs des Brandes aufgehalten, sich aber vor Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Diese wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnte aber unverletzt vor Ort bleiben.

Nur durch die frühzeitige Alarmierung der Brandmeldeanlage in Verbindung mit der installierten Sprinkleranlage wurde ein größerer Brand in dem papierverarbeitenden Betrieb verhindert. Nachdem die Feuerwehr die Löschanlage abgeschaltet hatte, konnten die Arbeit in der Fabrik weitergehen. Nach rund 60 Minuten kehrten die 44 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

(csr)