Feuerwehr Düsseldorf und Imker im Einsatz : Bienenstock am Krankenhaus umgesetzt

Bienen in einem Bienenstock. (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Einen Baum in der Nähe des Krankenhauses in Düsseldorf-Benrath hatte sich ein Bienenvolk als neue Heimstätte ausgeguckt. Zu nah an den Patientenzimmern, befanden die Verantwortlichen, und ließen die Brummer umquartieren.

Und so rückte in den Morgenstunden am Dienstag die Feuerwehr zu Unterstützung eines Imkers nach Benrath aus. Das Bienenvolk hatte sich dort in einem Baum in knapp 15 Meter Höhe angesiedelt.

Wegen der Nähe zum dortigen Krankenhaus musste der Bienenstock vorsorglich umgesetzt werden. Mit einer Drehleiter fuhren ein Feuerwehrmann und ein Imker in Richtung Bienen - die gefährlich nah an den Patientenzimmern im vierten Obergeschoss ihr Domizil eingerichtet hatten.

In luftiger Höhe sägte der Imker ein kleines Stück des Astes, an dem sich die Bienen angesiedelt haben, ab. Der gut 30 Zentimeter hohe Bienenstock wird jetzt bis in die Abendstunden in der Nähe des Baumes zwischengelagert.

So haben die noch frei fliegenden Bienen die Möglichkeit, in ihr Heim zurückzukehren. Wenn die Nacht einbricht, wird das gesamte Bienenvolk durch den Imker in ihr neues Domizil umgesetzt. Für die vier Einsatzkräfte war der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet.

In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr Düsseldorf bereits eine Eule aus einem Schornstein und einen verschreckten Waschbären aus einem Hinterhof retten.

(csr)