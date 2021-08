Einsätze für die Feuerwehr Düsseldorf : Arbeiter von Hubbühne und aus Fenstergondel gerettet

Düsseldorf Gleich zwei Arbeiter musste die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstag aus misslichen Lagen befreien. Einer saß auf einer Arbeitsbühne fest, der andere in seiner Fensterputzer-Gondel. Dann strömte in einem Haus auch noch Gas aus.

Drei teilweise parallel laufende Einsätze haben die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstagvormittag beschäftigt: Ein Fensterputzer musste aus seiner Gondel an einem Gebäude am Graf-Adolf-Platz befreit werden, wegen eines technischen Defekts saß ein Arbeiter in Heerdt auf einer Arbeitsbühne fest und dann riss fast zeitgleich bei Baggerarbeiten die Erdgasleitung eines Mehrfamilienhauses ab. Mehrere Gebäude mussten evakuiert werden.

Gegen kurz vor halb zehn meldeten sich Arbeiter einer Reinigungsfirma über die Notrufnummer. Ein Fensterputzer war mit einer am Gebäude installierten Fenstergondel heruntergefahren und blieb wegen eines technischen Defekts auf drei Metern Höhe hängen.

Da der Arbeitskorb über die Drehleiter nicht erreicht werden konnte, stiegen die Höhenretter der Feuerwehr auf das Glasvordach des Gebäudes, sicherten den Korb mit Bandschlingen und konnte so den Arbeiter aus seiner Zwangslage befreien. Er blieb unverletzt.

Knapp anderthalb Stunden später erreichte die Leitstelle ein weiterer Hilferuf eines Arbeiters, diesmal aus Heerdt. Hier war ein Mann auf der Plattform seiner Arbeitsbühne gefangen. Diese ließ sich zwar noch hoch und zu Seite bewegen, nicht jedoch nach unten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hing der Hubsteiger mit dem Mann auf einer Höhe von sechs Metern fest. Mit einer Drehleiter konnte der Arbeiter schnell aus seiner Zwangslage befreit und unverletzt auf den Boden gebracht werden.

Fast zeitgleich erreicht die Feuerwehr eine Meldung aus Unterbach. Bei Baggerarbeiten im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses war die Gasleitung zum Gebäude komplett abgerissen worden und das Erdgas strömte unkontrolliert aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner das betroffene Haus bereits verlassen. Das Gas strömte mit lautem Zischen aus, sodass die Feuerwehrleute sofort die beiden betroffenen sowie die angrenzenden Gebäude evakuierten und den Bereich um die Baustelle weiträumig absperrten.

Die kurze Zeit später eintreffenden Mitarbeitenden der Netzgesellschaft Düsseldorf konnte auf der Straße die Gasleitung zum Haus mit einem Schieber verschließen, sodass nur wenige Minuten später kein Erdgas mehr ausströmte und die Gefahr beseitigt war. Bevor die Bewohner wieder zurück in die Häuser konnten, kontrollierten Messtrupps der Feuerwehr und der Netzgesellschaft, ob sich Gas im Gebäude gesammelt hatte, was jedoch nicht der Fall war.

