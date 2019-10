Todesfall in Düsseldorf : Tote Frau aus dem Rhein geborgen

Düsseldorf In Höhe des Stadtstrands an der Theodor-Heuss-Brücke entdeckten Passanten am Freitag eine leblose Frau im Wasser. Möglicherweise handelt es sich um die Frau, die vor einer Woche in Bonn unter ungeklärten Umständen von einem Schiff in den Rhein gefallen war.

Die Feuerwehrleute konnten weniger Meter vor der Brücke den Körper aus dem Rhein bergen. Für Rettungsversuche aber war es zu spät. Die Kripo wurde routinemäßig hinzugezogen. Mittlerweile steht fest, dass es sich um eine Frau handelt.

Laut Polizei könnte es sich um jene Frau handeln, die vor einer Woche in Bonn über Bord gegangen war. Am 3. Oktober war die 25-Jährige vom Flusskreuzer „Rhine Princess“ gestürzt - unter bisher ungeklärten Umständen. Die Suche nach dem Besatzungsmitglied des Schiffes blieb erfolglos. Die Mordkommission war eingeschaltet worden, weil sie kurz zuvor Streit mit einem Mann gehabt hatte. Der Mann steht mittlerweile nicht mehr unter Verdacht.

(seda)