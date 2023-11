Feuer in Düsseldorf Identität des Brandopfers ist offenbar geklärt

Düsseldorf · Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Nun steht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Identität des Brandopfers fest.

14.11.2023 , 13:30 Uhr

Feuerwehrleute bargen das Brandopfer (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Nun steht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Identität des Brandopfers fest. Es handelt sich aller Voraussicht nach um eine ältere Frau, die in der Mietwohnung lebte, in der das Feuer ausgebrochen war. Davon gehen die Ermittler aus, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Hundertprozentige Sicherheit gebe es allerdings erst, wenn die Ergebnisse eines DNA-Testes vorliegen. Die Kriminalpolizei hatte Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der toten Person und die Brandursache zu klären. Was das Feuer ausgelöst hat, steht aber bislang noch nicht mit Sicherheit fest. Zimmer in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus brennt – eine tote Person In Friedrichstadt Zimmer in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus brennt – eine tote Person Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 19 Uhr zur Talstraße in Friedrichstadt gerufen. Die Frau konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. Sie soll im Schlafzimmer gelegen haben, wo nach Informationen unserer Redaktion auch der Brand entstanden sein soll. Zehn weitere Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst betreut, ein 29-Jähriger erlitt eine Rauchgasverletzung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

(veke)