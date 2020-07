Feuer in Düsseldorf-Flingern : Mieterin bei Löschversuch verletzt

Düsseldorf Ein piepsender Rauchmelder hat eine Mieterin in Düsseldorf-Flingern aus dem Schlaf gerissen. Bei dem Versuch, eine brennende Bettdecke zu löschen, atmete sie giftigen Rauch ein, sodass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Um kurz nach Mitternacht am Dienstag meldeten Passanten der Feuerwehr Rauch aus einer Wohnung in Flingern. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, ertönten aus dem betreffenden Mehrfamilienhaus mehrere Rauchmelder.

Beim Öffnen der Wohnungstür in der zweiten Etage schlug den Feuerwehrleuten Brandrauch entgegen. Sofort wurde die Frau aus der Wohnung gebracht und zur medizinischen Versorgung an den Notarzt übergeben. Sie hatte zu viel Brandrauch eingeatmet. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

In der stark verrauchten Küche lag in der Spüle eine kokelnde Bettdecke. Die Mieterin hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschversuche unternommen, sodass die Feuerwehr zuerst die Decke auf den Balkon brachte und anschließend dort die letzten Glutnester ablöschte. Die Wohnung konnte schnell vom giftigen Brandrauch befreit werden.

Information zur Rauchmelderpflicht: Seit dem 1. April 2013 ist in Nordrhein-Westfalen in allen neugebauten Wohnungen verpflichtend ein Rauchmelder zu installieren. Seit Januar 2017 gilt diese auch für den Bestandsbau, also für alle Wohnungen in ganz NRW.