Gebäude mit Diskothek : Feuerwehr löscht Fassadenbrand in Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Die Feuerwehr war am Freitagabend in der Düsseldorfer Altstadt im Einsatz. Die Fassade eines Gebäudes mit Diskothek hatte aus bislang unbekannter Ursache gebrannt.

Am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr hat es in der Düsseldorfer Altstadt gebrannt. In einem Bürogebäude am Rathausufer, in dem sich eine Diskothek befindet, war ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag mitteilte, brannte eine Fläche von rund zehn Quadratmetern an der Fassade und der Holzverkleidung des Gebäudes. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.