Großeinsatz in Düsseldorf : Feuer in Pempelforter Autohaus

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot aus den Wachen im Stadtgebiet im Einsatz in Pempelfort. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in Pempelfort im Einsatz. Dort ist am Donnerstagabend in einem Autohaus ein Brand ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell öffnet die Feuerwehr das Dach der Halle an der Schirmerstraße. Die ist völlig verqualmt, nachdem am Abend ein Feuer offenbar im Bereich der Müllcontainer ausgebrochen war. Die Flammen waren dort meterhoch durchs Dach geschlagen und hatten vor der Halle zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen unter Kontrolle.

Das Autohaus in Pempelfort gehört zur Moll-Gruppe und hat sich auf Volvos spezialisiert.

(sg)