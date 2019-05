Einsatz in Düsseldorf : Feuer im Baumarkt in Unterrath

Foto: Gerhard Berger/Berger 5 Bilder Feuer in Baumarkt in Düsseldorf-Unterrath.

Düsseldorf Am Sonntagabend kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Baumarkt in Unterrath. Das Feuer konnte nach einer Stunde gelöscht werden.

Um 18.20 Uhr gingen auf der Leitstelle der Feuerwehr mehrere Anrufe ein. Die Anrufer berichteten über eine starke Rauchentwicklung an der Piwipp. Als die ersten Kräfte sechs Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie fest, dass bereits der ganze Baumarkt stark verraucht war.

Eine Stunde nach Alarmierung war das Feuer gelöscht. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern belüftet. Es wurde niemand verletzt. Es waren insgesamt 35 Feuerwehrleute mit 6 Fahrzeugen im Einsatz.

(RP)