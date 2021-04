Schüler nach Hause geschickt : Mehrere Autos brennen in Düsseldorfer Tiefgarage

Foto: RP 6 Bilder Feuer im Parkhaus in Düsseldorf

Düsseldorf Mehrere Pkw sind in einem Parkhaus in der Düsseldorfer Innenstadt in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit drei Löschzügen vor Ort. Eine Schule musste ihre Schüler nach Hause schicken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Meldung über einen brennenden Pkw in einem Parkhaus in der Klosterstraße in Stadtmitte erreichte die Feuerwehr um 11.56 Uhr. Als die Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort waren, brannten bereits mehrere Fahrzeuge in der Tiefgarage.

„Wir sind insgesamt mit drei Löschzügen und 60 Einsatzkräften vor Ort“, sagte Feuerwehrsprecher Christopher Schuster. Man sei über mehrere Zugänge zum Brandort vorgedrungen. Gegen 13 Uhr liefen die Löscharbeiten noch. Es sei augenscheinlich nur die Tiefgarage von dem Brand betroffen. Es komme zu seiner sehr starken Rauchentwicklung, sagte Schuster.

Aus dem Grund habe auch die gegenüber liegende St.-Benedikt-Hauptschule den Unterricht beenden und die Schüler nach Hause schicken müssen. „Wegen der Rauchentwicklung konnten die Klassen nicht mehr Corona-konform belüftet werden“, sagte Schuster.

Die Klosterstraße war während des Einsatzes im Bereich des Brandes gesperrt, auch auf umliegenden Straßen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

(csr)