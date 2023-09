Brand in Lierenfeld Auto fängt beim Tanken Feuer

Düsseldorf · Am späten Mittwochabend ist in Lierenfeld ein Auto beim Tanken in Brand geraten. Ein umsichtiger Mitarbeiter hat nach Ansicht der Feuerwehr Schlimmeres verhindert.

07.09.2023, 08:22 Uhr

Feuerwehrauto mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Mitarbeiter der Tankstelle in Düsseldorf-Lierenfeld hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr reagiert und die Tankanlage abgeschaltet. Die Einsatzkräfte fanden auf dem Tankstellengelände ein lichterloh brennendes Auto vor, und die Flammen hatten sich auf das Dach ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde. Die Brandursache ist unklar. Der Rettungsdienst versorgte den Mitarbeiter der Tankstelle, da er Rauch eingeatmet hatte. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gefahren. Weitere Menschen kamen demnach nicht zu Schaden.

(peng)