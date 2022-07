Festnahme in Düsseldorf : Verdächtiger nach Uhrenraub in Schlägerei verwickelt

Festgenommen wurde der Verdächtige auf dem Bahnhofsvorplatz. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Erst soll der Mann mit einem Komplizen einer Frau in Düsseldorf eine teure Armbanduhr entrissen haben, wenige Stunden später war er in eine Schlägerei am Hauptbahnhof verwickelt. Dabei wurde er festgenommen. In der Tasche hatte er eine Rolex.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem Uhrenraub am Dienstagmittag in einem Parkhaus in Stadtmitte konnten Zivilfahnder später einen der Täter identifizieren. Der 25-jährige Tatverdächtige war am selben Tag als Beteiligter einer gefährlichen Körperverletzung auf der Wache an der Heinrich-Heine-Allee. Jetzt befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Suche nach seinem Mittäter bei dem Uhrenraub dauert an.

Am Dienstagmittag wurde eine 50-jährige Mini-Fahrerin im Parkhaus an der Stresemannstraße beraubt. Ein Unbekannter öffnete die Autotür und riss der Frau die teure Armbanduhr der Marke Hublot vom Handgelenk. Anschließend flüchtete er mit einem Komplizen, der offensichtlich Schmiere stand, aus dem Parkhaus.

Die Polizei wurde informiert. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen rund um den Tatort ergaben sich dann jedoch einige Hinweise, insbesondere was die Beschreibung der Täter betrifft. Der Wachdienst, der Einsatztrupp Prios und zivile Beamte wurden über den Raub im Parkhaus informiert.

Am selben Abend kam es dann auf dem Vorplatz des Düsseldorfer Hauptbahnhofs zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern. Wegen unklarer Personalien brachte ein Streifenteam die Beteiligten zur Wache an der Heinrich-Heine-Allee.

Dort bemerkte dann einer der anwesenden Zivilfahnder, dass es sich bei einem der Schläger (25 Jahre alt) um denjenigen handeln musste, der zuvor im Parkhaus Wache gestanden hatte. Bei ihm fanden die Beamten dann auch eine Uhr der Marke Rolex, deren Herkunft derzeit noch unklar ist. Es wird geprüft, ob es sich um ein echtes Exemplar oder ein Plagiat handelt.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde von Beamten des Raubkommissariats übernommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen wohnungslosen Mann, der bereits wegen Diebstahls in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen zum Haupttäter dauern an.

(csr)