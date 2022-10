Festnahme in Düsseldorf : Männer bestehlen Zugbegleiter im ICE und greifen ihn an

Männer bestehlen Zugbegleiter im ICE und greifen ihn an

Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf Gleich mehrere Laptops sollen zwei Männer in einem ICE Mitreisenden gestohlen haben. In dem Zug saßen jedoch Polizisten, die zwar privat unterwegs waren, aber sofort einschritten. Daraufhin wurden die Verdächtigen sehr aggressiv.

Mehrere Laptops sollen zwei Männer im ICE 28 auf dem Weg von Frankfurt nach Düsseldorf Mitreisenden gestohlen haben. Polizisten auf privater Reise konnten die Verdächtigen festnehmen und übergaben sie am Düsseldorfer Hauptbahnhof an die Bundespolizei. Die Festgenommenen gaben sich äußerst aggressiv.

Als die beiden in Düsseldorf an die Bundespolizei übergeben wurden, meldete sich ein weiterer Geschädigter und gab an, dass sein Laptop auf der Zugfahrt abhandengekommen sei. Die Beamten durchsuchten den Koffer eines der Tatverdächtigen und stießen auf das Eigentum des 25-Jährigen. Der Laptop wurde dem Mann zurückgegeben. Die Polizisten fanden noch einen weiteren Laptop, der beschlagnahmt wurde.