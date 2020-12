Festnahme in Düsseldorf : Luxusautos mit technischem Nachschlüssel geöffnet

Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf Nicht nur Millionen-Räuber waren am Montag auf der Königsallee in Düsseldorf unterwegs, sondern auch ein mutmaßlicher Autoknacker. Zivilfahnder konnten ihn festnehmen.

Zivilfahnder der Polizei Düsseldorf beobachteten am Montagabend auf der Kö einen 40-Jährigen, der sich auffällig verdächtig für fremde Fahrzeuge interessierte. Wenig später konnte er auf frischer Tat mit Diebesgut festgenommen werden.

Immer wieder trat der Verdächtige an fremde Autos heran und prüfte augenscheinlich, ob sich die Türen der hochwertigen Fahrzeuge öffnen ließen. Dann setzte er sich in seinen Polo und fuhr den Bereich rund um die Königsallee ab. Immer wieder hielt er an, parkte seinen Wagen, verließ ihn kurz, kehrte zurück und fuhr weiter.