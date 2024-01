Festnahme in Düsseldorf Gesuchter Mann versucht Fahrrad zu stehlen

Auf der Graf-Adolf-Straße bemerkten Bundespolizisten den Mann, der sich sehr auffällig verhielt. Als sie an ihn herantraten, versteckte er einen Gegenstand in seiner Sporttasche, welchen er zuvor an einem Fahrrad eingesetzt hatte. Die Beamten konnten Sägespuren an dem Radschloss feststellen und in seiner Sporttasche Aufbruchswerkzeug auffinden.