Nach Diebstahl von Luxus-Ferrari : Polizei Düsseldorf bekommt Hinweise aus aller Welt auf Dieb

Düsseldorf Mehr als zwei Millionen Euro ist der Ferrari 288 GTO aus Düsseldorf wert, der am Montag gestohlen und bereits am Dienstag wiedergefunden wurde. Die Polizei hat mittlerweile aus aller Welt zahlreiche Hinweise auf den flüchtigen Dieb erhalten.

Nachdem der vermeintliche Kaufinteressent den Ferrari am Montag während einer Probefahrt in Neuss gestohlen hatte, versteckte er ihn in einer Garage in Grevenbroich. Weil der Wagen nach Angaben eines Polizeisprechers mit seinem Sportauspuff jedoch Lärm wie ein landender Hubschrauber macht, blieb die Aktion in Grevenbroich nicht unbeobachtet. Als ein Augenzeuge den mutmaßlichen Dieb auch noch mit einer Tasche voller Geldscheine sah, rief er die Polizei.